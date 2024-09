Russland har i hemmelighet kjøpt sensitive varer i India og utforsket muligheten for å bygge fabrikker der for å sikre komponenter til sin krigsinnsats, går det frem av lekkede dokumenter Financial Times har sett.

Dokumentene viser at det russiske industri- og handelsdepartementet, som har ansvaret for produksjon av forsvarsutstyr til president Vladimir Putins Ukraina-invasjon, i oktober 2022 utarbeidet planer om å bruke rundt 82 milliarder rupi (den gangen omtrent én milliard dollar) på å anskaffe kritisk elektronikk gjennom kanaler skjult for vestlige regjeringer.

Den russiske rupi-beholdningen stammer fra salg av olje til India. Handelen mellom de to landene nådde i regnskapsåret 2023/24 rekordhøye 66 milliarder dollar, en femdobling fra året før Ukraina-invasjonen.

Kreml har tidligere erkjent vanskeligheter med å ta hjem oljeinntektene, grunnet amerikanske sanksjoner og valutarestriksjoner. Involverte i handelen, samt vestlige offentlige tjenestepersoner, opplyser til avisen at russiske selskaper har brukt rupi til å handle gull og varer for å omgå sanksjonene.

Lukket betaling

Innad i Russlands industri- og handelsdepartement er det ifølge Financial Times spesielt avdelingen for «radioelektronikk» som har vært sentral i innsatsen med å etablere en skjult handelsrute mot India. Den lekkede korrespondansen fra 2022 viser at departementet kontaktet en Moskva-basert organisasjon med bånd til russiske sikkerhetstjenester, og ba denne presentere planer for å skaffe kritiske komponenter fra India.

Organisasjonen, ledet av Vadim Poida, hadde allerede den gangen utviklet spesifikke planer med russisk elektronikkindustri og indiske partnere, inklusive etablering av et lukket betalingssystem med mulig bruk av digitale aktiva. Konsortiet har ifølge avisen estimert at Russland kunne kjøpe komponenter for opptil 100 milliarder rubler, inklusive deler til telekommunikasjon og annet komplekst elektronisk utstyr som før ble kjøpt fra vestlige land.

Bygge fabrikker?

En indisk forretningsmann kjent med den russisk/indiske handelen hevder overfor Financial Times at Moskva også har sondert terrenget for å sette opp fabrikker i India.

ADVARTE INDIA: USAs visefinansminister Wally Adeyemo. Foto: NTB

– En del av denne rupihaugen skulle brukes i India til å utvikle nødvendig produksjon av varer med dobbel anvendelse. Det kunne ha vært lavverdige elektroniske deler man finner i vaskemaskiner eller kjøleskap. Man kunne enten ha eksportert disse varene, eller tatt ut elektronikken og sendt dem til Russland, sier han.

Avisen påpeker videre at Indias tettere bånd til Russland øker spenningen vis-à-vis USA, og viser til at den amerikanske visefinansministeren Wally Adeyemo i juli advarte Indias viktigste næringslivsorganisasjoner om at «enhver utenlandsk finansinstitusjon som gjør transaksjoner med Russlands militærindustri risikerer å bli sanksjonert selv.»

«Denne økte sanksjonsrisikoen eksisterer uavhengig av hvilken valuta som brukes», la han til.