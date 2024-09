Den russiske presidenten kommenterte det amerikanske valget på en konferanse i Vladivostok, lengst øst i Russland. Først hevdet Putin at han egentlig håpet Joe Biden ville bli gjenvalgt.

– Biden anbefalte å støtte Harris, og vi vil gjøre det samme, vi vil støtte henne, sa Putin, med et skjevt smil om munnen. Han roste også Harris' latter.

– Hun har en så smittende latter at den viser at alt står bra til med henne.

Bruker ofte en spydig tone

Nyhetsbyrået Reuters beskriver Putins uttalelse som ironisk. Presidenten kommenterer ofte amerikansk politikk, og han gjør det ofte i en spydig tone.

Harris' latter er ofte blitt kommentert og forsøkt latterliggjort av tidligere president Donald Trump.

Reaksjonen fra Det hvite hus etter Putins uttalelse var kontant:

– De eneste som får avgjøre hvem som blir USAs neste president, er det amerikanske folket, og vil sette stor pris på om Putin a) slutter å snakke om valget vårt, og b) slutter å blande seg inn i det, sier Det nasjonale sikkerhetsrådets talsperson, John Kirby.

Avviser at han støtter Trump

Amerikansk etterretning antar at Putin egentlig støtter Trump og håper han vil begrense USAs støtte til Ukraina dersom han blir president igjen. Men dette avvises altså av Putin selv.

Han påpekte i Vladivostok at Trump innførte en rekke sanksjoner mot Russland da han var president.

– Til sjuende og sist er valget opp til det amerikanske folk, og vi vil respektere det valget, forsikret den russiske presidenten.

(©NTB)