– Geopolitikken blir verre, den blir ikke bedre, sier JPMorgan-sjef Jamie Dimon i et intervju med CNBC-TV18 i forbindelse med et besøk til India.

For ett år siden pekte Dimon på geopolitikk som den største risikoen i verden. Nå slår han alarm igjen og advarer om at tilstanden for den globale stabiliteten er blitt verre, skriver CNBC.

– Det er en sjanse for ulykker i energiforsyningen. Gud vet om andre land blir involvert. Du har mye krig som foregår akkurat nå, sier Dimon videre.

Største bekymring

Ifølge Dimon er geopolitisk ustabilitet hans største bekymring nå.

Han mener også at USA bør forberede seg på en langvarig krig mellom Ukraina og Russland, ifølge nyhetsbyrået.

Når det gjelder den amerikanske økonomien og hva markedene priser inn for øyeblikket, sier JPMorgan-sjefen at han er optimistisk på lang sikt, men på kort sikt mer skeptisk til andre som sier at alt kommer til å bli bra.

Tror på India

Til TV-kanalen snakker Dimon også om skiftende dynamikk i verdenshandelen og nasjonal sikkerhet.

Han sier USA er blitt for avhengig av Kina med hensyn til ressurser som sjeldne metaller, halvledere og legemiddelingredienser, og han tror India ligger an til å kunne utnytte at relasjonen mellom USA og Kina svekkes.

– Det har så vidt startet. Det vil ta flere år, sier Dimon, som samtidig peker på at Apple har flyttet iPhone-produksjon til India allerede.

– Noen ting kan beveges raskt, andre vil ta årevis. Det er en stor mulighet for India, sier han til CNBC-TV18.

– Selskaper som baserte seg på kun Kina, ser nå mot India, Vietnam, Malaysia, Indonesia og så videre.