Avgjørelsen i Trygderetten innebærer at en rekke uføre- og alderspensjonister kan ha fått for lite utbetalt, skriver Klassekampen.

Avgjørelsen i Trygderetten dreier seg om en 58 år gammel mann som har bodd og jobbet i både Norge og Irland, der han ble syk. Tilbake i Norge ble han erklært ufør og fikk innvilget uføretrygd, men under nivået for minstesatsen i folketrygden fordi Nav ikke tok med trygdetiden i Irland i beregningsgrunnlaget.

Trygderetten mener at Nav skulle tatt med botiden i Irland, og innvilget mannen 100 prosent minstepensjon, ikke 80 prosent. Både uføretrygdede og alderspensjonister som har bodd i utlandet, kan dermed ha fått for lite utbetalt av Nav helt tilbake til 1994. Det er ikke kjent hvor mange dette kan dreie seg om.

Advokat Martin Ølstadløkken ved Huseiernes advokatkontor i Trondheim tror dommen kan få konsekvenser for mange og stiller spørsmål ved at Nav i så lang tid har tolket reglene feil.

– Det står svart på hvitt i artikkel 58 i trygdeforordningen at man ikke kan gi en ytelse som er lavere enn minsteytelsen i landet som skal utbetale ytelsen. Hvordan dette kan ha blitt oversett så lenge for de som trenger dette mest, er veldig merkelig og grovt, sier han til avisen.

Advokat Olav Lægreid har ført saken for den uføre mannen i både Trygderetten og Efta-domstolen, og mener dommen vil få store følger.

– Jeg forventer nå at Nav endrer vedtakspraksis. Avgjørelsen i denne saken sender et signal om at Nav ikke kan regne med å få medhold i tilsvarende saker i framtiden, sier han.

Verken Nav eller Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker foreløpig å uttale seg om dommen, men opplyser til avisen at de vurderer å anke saken til Lagmannsretten. Ankefristen er 17. mars.

(©NTB)