Debattinnlegg: Lars Dybwad, generalsekretær i Pengespillerforeningen

Den 23. september leser vi i Finansavisen en artikkel, skrevet av NTB, om internasjonale bettingselskapers sponsing av Premier League-lag. 11 lag i den engelske toppserien i fotball har sponsoravtaler med internasjonale spillselskaper, til sammen verdt cirka 1,4 milliarder kroner.

Vi i Pengespillerforeningen føler at noen av uttalelsene i denne artikkelen fortjener en kommentar.

Norsk Tippings overskudd var på over 7 milliarder kroner i 2023

Artikkelen har den ladede tittelen «Bettingselskapene pøser inn milliarder i Premier League: – Tjener på at forbrukeren taper penger». Den henspiller på et utsagn fra Lotteritilsynets direktør Atle Hamar om de omtalte internasjonale spillselskapene:

«Dette er selskaper som tjener på at forbrukeren skal tape penger.»

Lotteritilsynet, som objektivt skal utføre tilsyn og kontroll av Norsk Tipping, synes via sin direktør å hinte til at det finnes et motsetningsforhold mellom Norsk Tipping og de internasjonale spilleselskapene.

Vi i Pengespillerforeningen vil gjerne minne om at også Norsk Tipping tjener når forbrukeren taper penger. Det er bare to parter i disse pengespillene – når den ene taper, vinner den andre. Norsk Tippings overskudd var på over 7 milliarder kroner i 2023.

Norsk Tipping er pålagt å drive mest mulig effektivt for å sikre inntekter til idrett, kultur og andre samfunnsnyttige organisasjoner, og disse inntektene sikres kun ved at forbrukere taper penger. Samtidig har Norsk Tipping blant de laveste tilbakebetalingsprosentene i det internasjonale markedet; det vil si at de betaler minst tilbake i forhold til innsatsene.

I så måte kan man like gjerne spissformulere at «ingen tjener mer på pengespillere enn Norsk Tipping».

Lotteritilsynet omtaler videre de internasjonale spillselskapene som ulovlige aktører. Atle Hamar uttaler endog at «Våre undersøkelser viser at mange norske spillere fremdeles tror disse internasjonale selskapene er lovlige i Norge, på grunn av den omfattende markedsføringen som skjer i det internasjonale markedet».

Vi i Pengespillerforeningen vil da gjerne minne om at det er fullt lovlig for nordmenn både å spille hos og å overføre penger til og fra utenlandske spillselskaper. For mange av oss, særlig vi som er interessert i kunnskapsspill om sport, er det ikke noe reelt alternativ å spille hos den grådigste. Det er jo ingen som tjener mer på oss enn Norsk Tipping.

