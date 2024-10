– Sykmeldte har ikke kjernetid

– Sykdommen gir meg blant annet hodepine, konsentrasjonsvansker og utmattelse, som er vanskelig å kombinere med jobben min som daglig leder. Kjernetiden gjelder ikke når jeg har sykepermisjon, så det er fleksibilitet i forhold til når jeg gjør rekonvalesensoppgavene, sier Glad-Gjernes.

– Aktivisme er lette aktiviteter

– Aktivisme slik jeg gjør det er lette aktiviteter som for eksempel roping av slagord eller å blokkere og forstyrre beslutningstagere som bryter menneskerettighetene. Å stenge Løvebakken eller Folkets Hus en time eller to er som å gå en tur rundt Songsvann. Aktivisme er viktig politisk dialog som jeg gjør på fritiden, og må ikke forveksles med arbeidstid/jobb, sier han.

– Hvile, trening og turer i frisk luft skjer både i arbeidstiden og fritiden. Jeg har inntrykk av at dette er vanlig for veldig mange som har sykepermisjon med sykelønn i henhold til Folketrygdloven, sier Glad-Gjernes

– Aksjonen utenfor AP sitt landsstyremøte var rolig, men ga masse tilgang på frisk luft og bevegelse, og ble således opplevd som meget enkelt å gjennomføre og samtidig helsebringende, sier han.

– Kjernetid gjelder ikke

Fredrik Glad-Gjernes sultestreiket også i flere uker kombinert med at han sov i telt midt på vinteren og uttalte til media at det var kaldt, men at han hadde bålpanne, god stemning og kampvilje.

– Fasteaksjonen i februar var meget rolig og helsebringende. Det er velkjent at faste er meget bra for kropp og sjel. Denne perioden var viktig for min rekonvalesens. Jeg bruker sykelønnsordningen slik den er ment; forsøker så hardt jeg kan å komme tilbake i arbeidet mitt. Hadde jeg vært frisk ville jeg brukt mye mer tid på aktivisme nå.

– Hva er ordinær arbeidstid i KFUK-KFUM Global?

– Kjernetiden er fra klokken 10 til 14, men den gjelder ikke i forbindelse med sykepermisjoner.

Mens Glad-Gjernes i sine utallige leserbrev oppgir at han er i «Permisjon», står det «Sykmeldt» på KFUMs hjemmesider fordi han ikke ønsker at det der skal skapes tvil.