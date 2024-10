– Jeg tror ikke det kommer til å bli full krig. Jeg tror vi kan unngå det, sa Biden på spørsmål fra journalister i Det hvite hus om hvor sikker han er på at en full krig i Midtøsten kan unngås.

– Men det er mye som fortsatt må gjøres, mye som fortsatt må gjøres, sa Biden.

Uklare Hizbollah-meldinger

Samtidig meldte det amerikanske nyhetsnettstedet Axios natt til fredag at Hashem Safieddine, en høytstående Hizbollah-leder og nevø av Hassan Nasrallah, skal ha vært mål for et israelsk angrep i Beirut. onsdag kveld.

Axios viser til tre ikke navngitte kilder. En av kildene sier at han var i en bunker dypt under bakken og at det er uklart om han ble drept i angrepet.

Angrepet var rettet mot et mål i en forstad sør i Beirut, der Hizbollah-bevegelsen står sterkt og hvor det ifølge israels forsvar (IDF) er mange Hizbollah-anlegg. Ifølge meldinger i libanesiske medier var varigheten på dette angrepet langt lenger enn angrepet der Nasrallah ble drept forrige fredag.

Ny leder ennå ikke utpekt

Flere medier, blant dem nyhetsbyråene Reuters og AFP, har prøvd å få bekreftet Axios' opplysninger, uten hell. The New York Times siterer ikke navngitte israelske tjenestepersoner som uttaler seg om angrepet. Ifølge avisen satt Safieddine i et møte med andre Hizbollah-ledere da IDF bombet bunkeren.

Verken IDF eller Hizbollah hadde natt til fredag uttalt seg.

Hizbollah har ikke utpekt ny leder ennå etter at Nasrallah ble drept fredag i forrige uke, men det antas at hans nevø Hashem Safieddine, som har ansvar for Hizbollahs politiske virksomhet, skal overta ledervervet.

