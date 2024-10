Fremtidens næringsliv

Mens andre i pressen stort sett fokuserer på dagens næringsliv, ofte også gårsdagens, forsøker vi i Kapital stadig oftere å se fremover. I dagens rykende ferske papirutgave, som distribueres sammen med Finansavisen på fredager, vender vi igjen blikket frem i tid.

I artikkelen Norges 200 rikeste arvinger har journalistene Tonje Tellefsen, Jan Christian Grandre og Nicolai Giil funnet frem til den neste generasjonens bedriftseiere, de som skal påvirke – og kommer til å dominere – norsk næringsliv i årene fremover.

– Jeg vil ha en rolle, sier Gustav Magnar Witzøe (31) til Kapital. Han er den rikeste av dem alle, med en estimert formue på 48 milliarder kroner. Fritzøe jr. synes det er uvant og litt merkelig for en sjenert guttunge fra Frøya å se seg selv omtalt som en riking.

– I Norge står vi nå midt oppi The Great Wealth Transfer, sier Alexander Heiberg, som er leder for Wealth Planning i Formue. Heiberg forteller at mange av de som er eiere av store formuer, er kommet i en alder hvor det er aktuelt å overføre arven.

– Luksus er som en rus, forteller den tyske journalisten Julia Friedrichs. I 2008 skrev hun en bestselger om morgendagens mektige etter å ha oppholdt seg mye på eliteuniversiteter. Nå har hun tilbragt flere måneder med ulike multimilliardærer for å vite hvordan de lever. Nylig utkom boken hennes Crazy Rich: Den hemmelige verdenen til de superrike, som dere også kan lese om i dagens Kapital. Det viser seg at det bare var de superrikes privatfly som journalisten virkelig var misunnelig på.

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen er en annen leder som hver dag forsøker å finne ut hvordan vi skal ha det i fremtiden. Som kollektivtransportpassasjer er det lett å forbanne Ruter-sjef for forsinkede avganger og manglende informasjon, men i 17 år har han i det stille forandret hverdagen til mange innbyggere i Oslo og Akershus radikalt. I portrettintervjuet Konduktøren til IMorgenlandet, ført i pennen av journalist Fredrik Grønningsæter, forteller han mer om sine visjoner for fremtidens kollektivtransportsystem bygget rundt kunstig intelligens og selvkjørende biler.

Og hvordan vil norsk gassinfrastruktur se ut i fremtiden når den nå skal nasjonaliseres? Det har journalist Tor Klaveness sett nærmere på. Den store og viktige prosessen omtales av eksperter som “skadelig for Norge”.

God helg og god lesning!

Vibeke Holth

Redaktør Kapital