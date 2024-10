Anslaget fra sørkoreansk etterretning gjengis av nyhetsbyrået Yonhap.

Nord-Koreas støtte til Russland har gått fra «overføring av militære forsyninger til faktisk utstasjonering av soldater». Dette utgjør «en betydelig sikkerhetstrussel, ikke bare mot vårt land, men også mot det internasjonale samfunnet», heter det i uttalelsen fra presidentkontoret.

Sør-Korea vil svare på utplasseringen med alle tilgjengelige midler, heter det videre.

Sørkoreanerne sa tidlig i oktober at de mener det er høyst sannsynlig at nordkoreanske soldater er satt inn på russisk side, etter at flere ukrainske medier meldte at seks nordkoreanske offiserer var drept i et ukrainsk rakettangrep mot russiskokkupert territorium 3. oktober. Også Ukraina hevder at nordkoreanske styrker har blitt utstasjonert for å kjempe for Russland.

Ukrainsk etterretning har opplysninger om at enkelte nordkoreanske offiserer allerede er i russiskokkuperte deler av Ukraina, sa president Volodymyr Zelenskyj torsdag. Han sa videre at Nord-Korea planlegger å sende så mange som 10.000 soldater for å kjempe på russisk side.

Nord-Korea og Russland har lenge vært allierte, og de to landene har knyttet stadig tettere bånd etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022. Nord-Korea er fra før anklaget for å levere raketter og ammunisjon til Russland, noe begge land har avvist. Russland har også avvist påstandene om at nordkoreanske styrker kjemper på landets side.

(NTB)