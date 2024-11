– Systematisk bom

– Det er så godt som avgjort. Harris har 5 prosent sjanse eller noe sånt. Det er ganske systematisk at Trump gjør det 2-3 prosent bedre enn meningsmålingene skulle tilsi i vippestatene, sa USA-ekspert Jan Arild Snoen til Finansavisen klokken 05.51 onsdag morgen.

– Nå begynner det å komme flere resultater. Jeg har talt opp i rustbeltet der Harris er nær, og kan vinne. Men hun må vinne alle tre statene, og det er lite sannsynlig at hun gjør. Kanskje vinner hun én av dem, men det holder ikke. Sannsynligvis taper hun alle.

ERKLÆRTE TRUMP-SEIER: Jan Arild Snoen levnet Kamala Harris bare 5 prosent sjanse etter at Donald Trump systematisk har sikret seg 2-3 prosent mer enn meningsmålingene tilsa. Foto: NTB

Systematisk skjevhet

– Er du overrasket?

– Nei, jeg er ikke overrasket. Dette har vært muligheten når det har vært så jevne målinger som det har vært. Da kan det være at de bommer systematisk i en retning. De har ikke bommet mye, men de har bommet 2-3 prosent hele veien. Det er systematisk over mesteparten av USA. Det tyder på at det er skjevheter i hvordan man får tak i folk. Det er en mistanke for det har skjedd et par ganger før, sier Snoen.

– Som for åtte år siden?

– Nei, da var det veldig overraskende, men nå har de fleste sagt at det har vært jevnt. og det kan vippe. Men denne gangen ser det også ut som Trump får flest stemmer på landsbasis. Det har han vært langt unna tidligere.

Kan tape hele rustbeltet

– Hvor ligger skuffelsene hos Harris?

– Det er de samme utslagene i alle disse syv vippestatene. Hun gjør det dårligere enn målingene skulle tilsi. Det som er avgjørende er at der hun lå best an i rustbeltet, der har hun ledet i to mens det har vært jevnt ellers, så har hun ikke klart å vinne dem heller.

– Hun kunne tape de andre statene, men hun håpet å vinne disse, så rustbeltet er skuffelsene selv om hun ikke har gitt opp ennå. Særlig i Michigan var det mulig, men det ser også der ut som man skal være veldig optimistisk.

– Hvorfor klager Trump da på juks i Pennsylvania?

– Det er ikke godt å vite, men det var forventet at det skulle komme det. Når han likevel vinner så slipper man unna en slik prosess. Det vil sikkert være demokrater som vil være sure også, men man får ikke de samme beskyldningene fra mange derfra.

– Demokrater kan blokkere

– Det må man telle opp en god del mer. De har callet North Carolina i mange av de amerikanske mediene, og de kommer snart til å calle Georgia.

Kort tid senere meldte CNN nettopp Georgia-seier til Trump.

– Så tar det lenger tid i rustbeltet for er det igjen mange stemmer. Kriteriene er strenge før mediene går ut og caller en stat, så helt sikre vil man ikke være før ut på dagen onsdag. Det vil i hvert fall ta noen timer, kanskje lenger.

– Hva er veien videre?

– Trump tar ikke over før i januar. I mellomtiden skjer det ikke stort, men utenrikspolitikken må håndteres. Du vil merke det fra 20. januar, men det henger også sammen med kongressvalget. Republikanerne tar flertallet i senatet, men vi vet ikke hvor stort det blir, for det er ikke åpent hvem som vinner representantenes hus hus, hvis demokratene tar flertall der kan de blokkere en del, og da får ikke Trump gjennom alt han vil.