For aller første gang har det anerkjente, amerikanske bladet Fortune Magazine lansert en liste kalt 100 Most Powerful People in Business. Med andre ord verdens 100 mektigste personer i næringslivet.

Listen inkluderer ledere fra 40 industrier, i aldersspennet 30 til 90 år. Fortune Magazine spesifiserer at listen ikke inkluderer “fossilized billionaires” som ikke lenger er aktive i næringslivet. Politikere får heller ikke være med.

Men fellesnevneren skal være at de 100 personenes ord, handlinger og formue former hva andre tenker og gjør.

Aller øverst på listen troner Tesla- og SpaceX-gründer Elon Musk – som også er en av verdens rikeste mennesker. Fortune skriver at SpaceX skal være verdsatt til 210 milliarder dollar og kaller det en historisk ingeniørprestasjon.

Topp 10 på listen: Elon Musk Jensen Huang Satya Nadella Warren Buffett Jamie Dimon Tim Cook Mark Zuckerberg Sam Altman Mary Barra Sundar Pichai

For et par dager siden ble det også kjent at Donald Trump vil ha Musk og Vivek Ramaswamy til å lede arbeidet med offentlig effektivisering. På engelsk har den nye enheten navnet Department of Government Efficiency. Men Musk skal ikke inn på det hvite hus. Ifølge den påtroppende presidenten skal Musk og Ramaswamy jobbe utenom den offentlige administrasjonen, for å gi Det hvite hus råd og veiledning.

Mange kjente fjes på topp

Videre på listen finner vi Nvidia-gründer og toppsjef Jensen Huang, konsernsjefen i Microsoft Satya Nadella, næringslivsmannen og investoren Warren Buffett og konsernsjefen i JPMorgan Chase Jamie Dimon. Lenger ned finner vi også OpenAI-sjefen Sam Altman, Spotify-gründer Daniel Ek fra Sverige og Novo Nordisk-sjefen Lars Fruergaard Jørgensen fra Danmark.

Fortune Magazine er kanskje mest kjent for Fortune 500, en liste som rangerer USAs største selskaper. Men de har også publisert en liste over kvinner i næringslivet over flere år. Det er 18 kvinner på listen over de 100 mektigste i verden, noe magasinet mener reflekterer næringslivet. Kun 10 prosent av 500 største amerikanske selskapene blir ledet av kvinner.