Turistforeningen om Thon: – Enormt takknemlige

– Det er med stor sorg vi mottok budskapet om at Olav Thon har gått bort, sier styreleder Per Hanasand i en pressemelding.

Friluftslivsforeningen skriver at Thon hadde et enormt engasjement for friluftslivet og Den Norske Turistforening, og at hans støtte til mange hundre hytter og stier har bidratt til at folk over hele landet har fått oppleve norsk natur.

De opplyser at de i en årrekke har samarbeidet med Thon og kona Sissel.

– De har vært på et utall av hyttene våre og vært på tur i de aller fleste fjellområder. De har begge vært forkjempere for et enkelt friluftsliv og stått på for å legge til rette for det. Det er vi enormt takknemlige for, sier Hanasand.