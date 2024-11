Mandag ble to sjøkabler i Østersjøen skadet, C-Lion 1 mellom Finland og Tyskland og en kabel mellom Sverige og Litauen.

– Systemene viste umiddelbart at forbindelsen ble brutt. Videre etterforskning ble satt i gang, og det viser seg at den har blitt ødelagt, sa Telias teknologisjef Andrius Semeskevicius til litauiske LRT.

Tirsdag sier Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, at det sannsynligvis er et sabotasjeangrep, ifølge Financial Times. Pistorius sier dog at han ikke vet hvem som står bak, men kaller det en hybrid krigføringstaktikk.

– Ingen tror disse kablene ble kuttet ved en tilfeldighet, sa forsvarsministeren.

– Derfor må vi slå fast, uten å vite spesifikt hvem som står bak, at dette er en «hybrid» handling. Og vi må også anta, uten å vite det ennå, at det er sabotasje.

Utenriksministrene fra Tyskland, Frankrike, Polen, Italia, Spania og Storbritannia advarer nå om at Moskva gjennomfører «eskalerende hybridaktiviteter mot Nato- og EU-land». Ministrene beskriver det som «uten sidestykke i både variasjon og omfang», skriver FT.

Ikke første gang

Nord Stream-rørledningen, som fraktet russisk gass til Europa, ble også sprengt i Østersjøen, i september 2022. Etterforskningen pågår fortsatt, men i august 2024 navnga tyske medier, i samarbeid med svenske Expressen, Volodymyr Zhuravlov (44) som mistenkt . To andre ukrainske statsborgere, inkludert en kvinne, var også mistenkt den gang.

I oktober 2023 ble Balticconnector-rørledningen i Østersjøen også skadet . I august 2024 innrømmet Beijing at et kinesiskeid containerskip hadde skylden, da ankeret ble dratt langs havbunnen, men hevdet at det var en ulykke midt i en storm, skrev South China Morning Post. Ifølge Financial Times har myndighetene fortsatt ikke opplyst om det var en ulykke eller ei.