Den tidligere øverstkommanderende for den ukrainske hæren, Valerij Zaluzjnyj, har et dystert syn Ukraina-krigens utvikling.

– Jeg tror vi i 2024 absolutt kan si at tredje verdenskrig har startet, sa Zaluzjnyj under en tale ved en prisutdeling i regi av den ukrainske avisen Pravda, melder Politico.

– Fordi Ukraina i 2024 ikke lenger kun kjemper mot Russland. Soldater fra Nord-Korea står foran oss. La oss være ærlige. I Ukraina dreper de iranske «Shahed» sivile helt åpent, uten noe skam, sa den tidligere hærsjefen, og la til at også nordkoreanske og kinesiske våpen blir brukt i krigen.

Han oppfordret samtidig Ukrainas allierte til å ta «de riktige beslutningene».

– Det er fortsatt mulig å stoppe dette, på Ukrainas territorium. Men av en eller annen grunn ønsker ikke våre partnere å forstå dette. Det er åpenbart at Ukraina allerede har for mange fiender. Ukraina vil overleve med teknologi, men det er ikke sikkert at det kan vinne denne kampen alene, sa Zaluzjnyj.

Det var 24. februar 2022 at Russland gikk til angrep på sitt naboland Ukraina. Zaluzjnyj var forsvarssjef fra invasjonen og frem til starten av februar i år. Han fikk kallenavnet «jerngeneralen» i ukrainske medier og ble et viktig symbol på den ukrainske motstandskampen.

– Krig endrer seg og krever endring. Nye tilnærminger og nye strategier er nødvendig, sa Ukrainas forsvarsminister Rustem Umerov da Zaluzjnyj måtte tre til side.