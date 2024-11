Solvang feilinformerer om Norsk Tipping

I et innlegg i Finansavisen 17. november kommer Trond Solvang med flere alvorlige påstander om Norsk Tipping som det er nødvendig å tilbakevise.

Solvang påstår at Norsk Tippings samarbeid med andre spillselskaper i Leia undergraver vårt samfunnsoppdrag. Faktum er stikk motsatt. Hovedformålet med Norsk Tippings deltakelse i Leia er å utvikle og forvalte lotteriene våre og Flax. Siden lotterispill er den spillkategorien som er minst forbundet med problemspill, er det et mål at flest mulig av de som ønsker å spille pengespill, spiller lotterier. Leia-samarbeidet understøtter denne målsetningen, helt i tråd med selskapets samfunnsoppdrag.

Norsk Tipping har i oppdrag å tilby online kasinospill til norske spillere

Dette er det ingen grunn til å holde hemmelig, og det gjør vi da heller ikke. Leia ble etablert i 2018, og Norsk Tipping sendte til og med pressemelding om etableringen. Påstanden om at dette er noe vi gjør for å hemmeligholde informasjon overfor eiere og politikere er selvsagt helt feil.

Tina Rødahl. Foto: Norsk Tipping

Selv om Norsk Tipping har enerett på de største pengespillene i Norge, er vi en del av et internasjonalt marked og pengespillbransje. Det gir oss noen dilemmaer. Det viktigste er kjøp av spill og tjenester fra aktører som også er leverandør til selskaper som opererer ulovlig i Norge. Norsk Tipping foretar fortløpende bakgrunnssjekker av leverandører og deres underleverandører. Både Leia og Norsk Tipping gjennomfører anskaffelser i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.

Norsk Tipping har i oppdrag å tilby online kasinospill til norske spillere. Vi tilbyr mange av de samme enkeltspillene som utenlandske spillselskaper, fordi det er nødvendig å tilby kasinospillene som kundene etterspør. Det betyr i noen tilfeller samme leverandør som private selskaper benytter seg av.

I den sammenheng er det viktig å understreke at det er store forskjeller mellom Norsk Tippings versjon av disse spillene og hvordan utenlandske selskaper tilbyr dem. Siden nettkasino er pengespillene med størst risiko for spilleproblemer, er det svært strenge regler rundt dette i Norge. Tapsgrenser og forbud mot markedsføring er to av mange forskjeller. Norsk Tipping har i tillegg iverksatt tiltak som demper kasinoomsetningen. Der kasinospillene er totalt dominerende på nettsidene til utenlandske spillselskaper, har Norsk Tipping bevisst redusert tilgjengeligheten til vårt kasinotilbud, nettopp fordi vi ønsker at færrest mulig skal spille dem.

Solvang står naturligvis helt fritt til å mene at det norske pengespillmarkedet burde reguleres på en annen måte eller at Norsk Tipping burde løst samfunnsoppdraget annerledes. Noe helt annet er å forsøke å konstruere et bilde av Norsk Tipping og våre motiver som ikke stemmer med virkeligheten.

Tina Rødahl

Merkevare- og kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping