NRK nedbemanner – skal kutte 200 millioner

NRK skal i 2025 redusere kostnadene med 200 millioner kroner.

– Vi står i en tøff økonomisk situasjon, hvor kostnadene våre er for høye i forhold til inntektene. Det handler blant annet om dyrtiden som rammer oss og mange andre virksomheter, og at NRK de siste årene ikke er fullt ut kompensert for lønns- og prisvekst, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i en pressemelding.

Mediehuset skal nå kutte antall ansatte.

– Vi skal redusere 70-90 årsverk i løpet av 2025, og ønsker å få det til gjennom frivillighet. Det innebærer at vi innfører ansettelsesstopp, lar være å erstatte medarbeidere som slutter eller pensjonerer seg, og at vi gir våre medarbeidere muligheten til å søke sluttpakke, sier Fürst Haugen.

NRKs planer innebærer også kutt i kostnader innenfor områder som reise, konsulentbruk, digitale tjenester, overtidsbruk og administrative utgifter. Fürst Haugen påpeker imidlertid at de er opptatt av å verne innholdstilbudet.

– Vi kommer derfor til å snu alle steiner for å finne andre måter å spare på. Her har vi med oss nyttige erfaringer fra kostnadskuttene vi foretok i 2023, og jeg har tro på at vi skal få til det. Men jeg kan ikke utelukke at innsparingene også vil kunne få konsekvenser for publikumstilbudet, sier hun.