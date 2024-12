Elden må sparke ut partner fra styret – har for mange kvinner

– Det er svært uheldig med en lov som hindrer dyktige kvinner å sitte i styret, og som gjør at jeg må gi én sparken av hensyn til at kjønnsbalansen skal være viktigere enn kvalifikasjoner, sier John Christian Elden til Rett24.

Fra nyttår trer en ny lov i kraft. Den pålegger for selskaper med mer enn 100 millioner kroner i omsetning å ha minst 40 prosent av hvert kjønn blant styremedlemmene.

John Christian Elden eier 80 prosent av Elden Advokatfirma der styret består av seks kvinner og tre menn. De tre mennene utgjør med det 33 prosent av styret.

Elden har derfor valgt å sparke ut partner Ingrid Lauvås. Grunnen til at valget falt på henne, er at tre av kvinnene i styret er ansatt- eller partnerrepresentanter, og derfor utenfor majoritetseierens kontroll. Styreleder Nadia Hall får bli sittende, og dermed må Lauvås gå som ett av to gjenværende alternativer.

Elden sier at det ikke har vært aktuelt å hente inn et ekstra mannlig styremedlem fordi det ville ha utløst krav fra loven om også å øke med flere ansatterepresentanter.