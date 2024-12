Solvangs konspirasjonsteorier

I et debattinnlegg 4. desember fortsetter Trond Solvang å komme med feilaktige påstander om Norsk Tipping og vårt eierskap i Lotteries Entertainment Innovation Alliances (Leia).

Leia er et samarbeid mellom Norsk Tipping og andre offentlig kontrollerte spillselskaper.

Solvang hevder at Leia-samarbeidet er i strid med samfunnsoppdraget til Norsk Tipping, og at vi prøver å skjule både samarbeidet og hva det innebærer. Dette stemmer fortsatt ikke, og vi oppfordrer Solvang til å lese kulturministerens svar til Stortinget som kom så sent som denne uken. Som det fremgår av svaret er departementet godt kjent med Norsk Tippings eierskap i Leia, og mener Leia er et av flere verktøy for at Norsk Tipping skal levere på sitt samfunnsoppdrag.

Tina Rødahl

Merkevare- og kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping