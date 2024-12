Tidlig søndag morgen flyktet Syrias president Bashar al-Assad med familien til Russland, hvor han ifølge Kreml skal ha fått asyl i Moskva. Beslutningen skal ifølge NTB ha blitt tatt av Vladimir Putin selv.

Ifølge SkyNews skal kilder ha fortalt til russiske medier at Kreml også har inngått en avtale med syriske opprørsledere for å garantere sikkerheten til sine militære baser i landet, blant andre flybasen Hmeimim i Latakia-provinsen og et marineanlegg ved Tartous.

Til tross for avtalen skal imidlertid situasjonen fortsatt være kritisk.

«Russlands militære tilstedeværelse i Midtøsten-regionen henger i en tynn tråd», skriver en av Russlands mest kjente militærbloggere, Rybar, ifølge SkyNews.

«Hva noen har bestemt i høye kontorer er absolutt irrelevant på bakken», påpeker han.

Ifølge bloggeren skal russiske krigsskip ha forlatt Tartous, og av sikkerhetsårsaker inntatt stillinger til sjøs, mens flybasen Hmeimim skal ha blitt stengt etter at opprørere tok kontroll over en nærliggende by.

Styrtet

I morgentimene søndag meldte syrisk TV at president Bashar al-Assads regime var styrtet.

TIl tross for at regjeringshæren ifølge NTB hevdet at de fortsetter kampen mot «terrororganisasjoner», kunngjorde en gruppe menn på TV at regimet er styrtet, og at alle innsatte i landets fengsler er sluppet fri.

Bashar al-Assads far, Hafez al-Assad, styrte Syria med hard hånd fra 1971 til sin død i 2000, da sønnen overtok.

Russland har lenge vært en av Assads viktigste allierte. Den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov erkjenner nå at utviklingen kom som en overraskelse.

– Det som skjedde, overrasket hele verden. I dette tilfellet er vi ikke noe unntak, sier talsmannen, ifølge NTB.