Esa skal etterforske påstått statsstøtte til Posten

Helthjems påstand er at statsstøtten er ulovlig og muligens uforenlig, skriver Esa i en pressemelding.

– Klageren er særlig bekymret for at støtten har konkurransevridende effekt til fordel for Posten i markedet for pakkelevering i Norge, skriver de.

Bakgrunnen er at Posten er pålagt leveringsplikt for en rekke tjenester som finansieres over statsbudsjettet. Denne er ikke meldt inn til Esa.

– Esa undersøker derfor om finansieringen av Postens leveringspliktige tjenester utgjør statsstøtte, om den i så tilfelle utgjør ny eller eksisterende statsstøtte, og deretter om kompensasjonen er forenlig med EØS-reglene.

Samtidig understreker tilsynet at de kun undersøker saken, ikke at det er trukket noen konklusjoner.