Listhaug kåret til årets navn av Nettavisen

– Som partileder for Fremskrittspartiet har hun på imponerende vis ledet partiet til å bli landets største på meningsmålingene, noe som reflekterer både hennes politiske gjennomslagskraft og evne til å engasjere velgerne, skriver redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen i sin begrunnelse.

Han viser til at Frp i løpet av året her vokst til å bli landets største parti. Flere nylige meningsmålinger viser at Frp kryper opp mot 30 prosent oppslutning.

– Partiet kan få rent flertall med Høyre, og da er det heller ikke utenkelig at Sylvi Listhaug blir den første statsministeren i partiets historie, skriver Stavrum videre.