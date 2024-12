Nato støtter Finland etter kabelbrudd

– Snakket med Estlands statsminister Kristen Michal om den mulige sabotasjen av sjøkabler i Østersjøen. Nato står solidarisk med sine allierte og fordømmer alle angrep på kritisk infrastruktur, sa Rutte torsdag på X.

Han gjorde det videre klart at Nato følger etterforskningen i Finland og Estland og er klar til å stille med videre støtte.

Finland meldte torsdag at kraftkabelen Estlink 2 mellom Finland og Estland og flere kommunikasjonskabler var ødelagt. Torsdag bordet finsk politi et tankskip i Finskebukta som mistenkes for å ha noe med kabelbruddet å gjøre.