Ny kjempedonasjon fra Klaveness

Klaveness Rederi har i løpet av to år donert til sammen 22,5 millioner kroner til Fritt Ukraina. Den siste donasjonen på 10 millioner kroner skal også ha trigget en tilsvarende donasjon fra donorer i Ukraina, som vil si at donasjonen fra Klaveness totalt har generert en støtte på 20 millioner kroner.

Klaveness har i årevis fraktet korn og mineraler ut fra Svartehavet. Både fra ukrainske og russiske havner.

– Hele Svartehavet er jo nå en «no-go zone» for alle våre skip. Vi ønsker å bidra til en normalisering av verden og gjenoppta forretninger med Ukraina og i Svartehavet, sier adm. direktør i Klaveness, Ernst Meyer.

Les også En milliard på tusen dager For noen nordmenn var det umulig å ikke foreta seg noe da Russland overfalt og invaderte sin nabo. Tolv private initiativer har samlet inn store beløp i cash og materiell til Ukrainas motstandskamp.

– Jeg kan si med sikkerhet at donasjoner fra norsk næringsliv har stoppet russiske angrep og beskyttet ukrainsk territorium. Når historien skal skrives, er det sånt som vil huskes, fortalte styreleder i Fritt Ukraina, Peter C. Frølich, til Kapital tidligere i desember.

Mer enn 160 millioner

Stortingsrepresentanten fra Høyre og lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité står i spissen for organisasjonen Fritt Ukraina, som har samlet inn 160 millioner kroner.

I tillegg har Frølich hjulpet andre privatpersoner med å organisere ulike former for innsamlinger og hjelpearbeid. Et konservativt anslag tilsier at 12 norske Ukraina-hjelpere til sammen har samlet inn 775 millioner.

I tillegg kommer alle de etablerte organisasjonene, som for eksempel Røde Kors og Norsk Folkehjelp, som har samlet inn henholdsvis 284 og 10 millioner kroner til Ukraina fra privatpersoner og næringsliv. Til sammen er milliarden passert med god margin.