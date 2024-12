De tre togselskapene Vy, SJ Norge og Go Ahead har gitt anslaget på antall passasjerer til P4-nyhetene. Mens Vy normalt frakter 50.000 passasjerer 25. desember, skulle 8–9000 passasjerer reist med Go Ahead og rundt 1500 med SJ.

Ettersom innstillingene rammet minst 60.000 anslår Askill Harkjerr Halse, forskningsleder for Samfunnsøkonomiske analyser ved TØI, at samfunnskostnaden blir rundt 36 millioner kroner.

Han understreker at dette er et grovt anslag, da det er vanskeligere å regne nøyaktig på kostnaden av store avbrudd sammenlignet med små forsinkelser. Det skyldes at konsekvensene for de reisende kan variere, skriver TV 2.

– Hendelsen i går må betraktes som en stor hendelse, ettersom den påvirket all trafikk og varte såpass lenge, sier han.

Årsaken til at togtrafikken stanset helt opp, var en feil på kommunikasjonssystemet mellom togledere og togene. Ifølge Bane Nor er denne feilen knyttet til en feil på en brannmur som sikrer den digitale infrastrukturen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har innkalt Jernbanedirektoratet, Statens jernbanetilsyn og Bane Nor til et møte i om togstansen 7. januar. Samtidig har togselskapene varslet at de vil sende erstatningskrav til Bane Nor.