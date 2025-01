Etter 30 år i politikken, 12 år på Stortinget og to runder som statsråd, er Ola Borten Moe på vei ut av politikken. I nyttårsintervjuet med Dagens Næringsliv foreslår han et forlik om oljepolitikken etter modell av pensjonsreformen for å unngå at SV på venstresiden og Venstre på høyresiden «ødelegger boringen etter landets mest lukrative ressurs».

– Det er et klart flertall i befolkningen og på Stortinget for å fortsette med olje og gass så lenge verden trenger det. Da kan de fire eneste partiene som tar verdiskaping på alvor, H, Frp, Ap og Sp, bare bli enige om en langsiktig avtale om at slik blir det. Da slipper vi å la miljøpartiene ødelegge for de voksne i rommet.

Borten Moe lanserer også en kuttliste som neppe ville overlevd en budsjettforhandling med SV. På spørsmål hva som må kuttes svarer han «selvsagt klimatiltak», statlige byggeprosjekter, bistand og flyktninger. Det er enormt å ta av, sier Borten Moe.

Han mener vi i Norge har en overdrevent instrumentell tro på stat og offentlig forvaltning som drivere for økonomisk og teknologisk utvikling og kommer han også med et lite spark til Ap/Sp-regjeringens næringspolitikk og flaggskipsprosjektene til regjeringen som har handlet om batteri og hydrogen.

– Akkurat det tror jeg ikke jeg trenger å kommentere en gang, resultatet er åpenbart for alle som kan lese og skrive.