Anbefalte sykemelding i stedet for ferie

Eldre ansatte i Arendal kommune har hatt ekstra feriedager, såkalt seniordager. Dette er ifølge konstituert kommunedirektør Karl Mork fastsatt av arbeidsgiver, og ikke forhandlet frem med fagforeningene. Tidligere var ordningen på 10 dager i året etter fylte 62 år før den i 2018 ble kuttet til fem dager. Nå er også de siste fem dagene kuttet.

Det har fått hovedtillitsvalgt i Arendal kommune for Delta, Cathrine Berge, til å reagere. Hun uttaler til Agderposten at tapet av disse feriedagene spesielt vil gå utover de ansatte i helse- og oppvekstsektoren.

– Vi vil oppfordre medlemmene våre til å bruke egenmelding hvis de er ekstra slitne eller har hendelse på jobb, sier Cathrine Berge til avisen.

– Ikke dårlig arbeidsmoral

Oppfordringen gikk ikke uten reaksjon.

– Det har vært et styr uten like, sier Berge til Agderposten.

Kritikken har haglet i sosiale medier etter at hun foreslo at ansatte skulle bruke egenmelding etter tapet av de ekstra feriedagene.

Kuttet ville medføre redusert behov for vikarer, og følgelig spare Arendal kommune for 960.000 kroner i året. Etter kritikken har hun måttet rykke ut i Agderposten igjen. Her opplyser hun at hun ønsker først og fremst at ansatte går på jobb.

– Viktige dager

– For noen har disse seniordagene vært viktige, for andre mindre viktige. Det er også ulike yrker det er snakk om her. Og for meg var det egentlig mest viktig å si at for ansatte i for eksempel helse- og oppvekst som har hatt hendelser på jobb som gjør at de ikke kan gå på jobb, så finnes det andre alternativer. Man kan også søke velferdspermisjon, og i 2025 skal vi blåse liv i det som heter avventende sykemelding, sier hun til avisen.

Hun avviser at oppfordringen viser dårlig arbeidsmoral.

– Nei, det har jeg ikke. Men dette er fridager som har betydd mye for noen, og det er viktig å få frem at det finnes andre muligheter ved behov, sier hun til Agderposten.