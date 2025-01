Både i en reportasje og i én av bladets fire ukentlige lederartikler blir Norden og nordisk næringsliv hyllet.

«Resten av Europa kan lære av dem. Politikere i Brussel leter stadig etter måter å styrke økonomien på og fremme flere storspillere i næringslivet. Norden gir en fristende smakebit av hva europeisk næringsliv kan være», skriver The Economist.

– Imponerende

I lederartikkelen vises det til at Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island til sammen bare har 0,3 prosent av verdens befolkning, og at regionen står for rundt 1 prosent av verdens samlede bruttonasjonalprodukt.

STØRST: Svenske Ikeas varehus er å finne over hele verden. FOTO: DREAMSTIME

Det som imidlertid er verdt å merke seg, mener The Economist, er at landene har frembragt en rekke kjempeselskaper: IKEA, verdens største møbelprodusent, Lego, verdens største leketøysprodusent, og Novo Nordisk, Europas mest verdifulle selskap.

«Deres kommersielle suksess er imponerende», skriver bladet.

Nevnt blir også maskinprodusenten Atlas Copco og telekommunikasjonsutstyr fra Nokia og Ericsson, sikkerhetsbelter fra Autoliv, heiser fra finske KONE, og øl fra Carlsberg.

KJENT SYN FOR SMÅBARNSFORELDRE: Lego er verdens største leketøysprodusent. foto: dreamstime

«Regionen har også produsert verdens største musikkstrømmetjeneste (Spotify) og den største kjøp-nå-betal-senere-tjenesten (Klarna)», står det.

Beundrer norske fengsler

Hvilke norske selskaper blir så fremhevet i de bredt anlagte artiklene?

Equinor? Hydro? Shipping-kjempen Frontline, kanskje?

HØYEST BØRSVERDI I EUROPA: Det danske farmasiselskapet Novo Nordisk har hatt stor suksess med slankemedsinen Wegovy. foto: Dreamstime

Nei. Ingen.

I lederen blir faktisk Norge fullstendig oversett, om man da ikke regner med følgende passasje: «Politikere verden over beundrer Danmarks sosiale sikkerhetsnett, Finlands sykehus, Sveriges system for foreldrepermisjon og Norges fengsler», står det.

– Land kan gjøre mye selv

Sverige og Danmark har ikke skatt på formue, mens Norge under Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har skjerpet formuesskatten – i tillegg til at regjeringen har innført lakseskatt, blant annet.

NEVNES IKKE: Hverken Equinor eller noen andre norske selskaper fremheves av The Economist. foto: ntb

Disse skjerpelsene blir ikke nevnt eksplisitt i artiklene, men The Economist skryter av gunstige forhold for investorer – i enkelte av landene.

«Erfaringene fra Danmark og Sverige, som har noen av de dypeste kapitalmarkedene i Europa, viser at land kan gjøre mye selv», heter det.

«Smarte reformer i disse landene har bidratt til å sette husholdningssparinger i arbeid», heter det, med henvisning til at pensjonssystemene står for omtrent en tredjedel av EUs totale pensjonsmidler, og at noe av dette investeres i lokale selskaper.

«I Sverige har investeringssparekontoer, som er brukervennlige og lavt beskattet, skapt et blomstrende investeringsmiljø for privatpersoner. Som et resultat har landet blitt et hotspot for børsnoteringer. I løpet av det siste tiåret har Sverige hatt flere børsnoteringer enn Frankrike, Tyskland, Spania og Nederland til sammen», skriver The Economist.

STØRST: Svenske Spotify er blitt den dominerende strømmetjenesten i verden. foto: ntb

Ved utgangen av september 2024 hadde The Economist 1,2 millioner abonnenter. Magasinet utgis av The Economist Group, som har hovedkontor i London.