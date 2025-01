– Statsministeren diskuterte med den amerikanske presidenten framgangen i forhandlingene om løslatelse av våre gisler, opplyser Netanyahus kontor søndag kveld etter at de to snakket sammen i telefonen. Hamas og Israel er i indirekte forhandlinger i Doha i Qatar, med meklere fra USA, Qatar og Egypt.

Samtalene dreier seg om en våpenhvile mellom Israel og Hamas på den palestinske Gazastripen og en utveksling av israelske gisler og krigsfanger og palestinske fanger.

Tidligere på dagen sa Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til CNN at partene er «svært, svært nær» ved å komme fram til en avtale om å få slutt på kamphandlingene og løslate gislene i Gaza.

Én uke i 2023

Tidligere forhandlingsrunder har vært mislykkede, men det skal nå være håp om en våpenhvile før Donald Trump tas i ed som USAs nye president om en uke.

I løpet av 15 måneder med krig har det bare vært én eneste våpenhvile, og den varte i en uke i slutten av november 2023. Da ble rundt 100 israelske gisler sluppet fri i bytte mot over 200 palestinske fanger.

Titusenvis drept

Lørdag ble det klart at Netanyahu sender en delegasjon ledet av Mossad-direktør David Barnea til forhandlingene i Doha.

Etterretningssjefens tilstedeværelse er et tegn på framgang i forhandlingene om å få en slutt på krigen som har krevd titusenvis av menneskeliv.

Tidligere i januar ble det anslått at i underkant av 100 gisler og fanger er igjen i Gaza, hvorav rundt 60 er i live, ifølge israelske kilder. Deres pårørende fortsetter å kreve at Netanyahu inngår en avtale med Hamas slik at deres kjære kan komme hjem.

To døde gisler returnert

Likene av to gisler er hentet ut av Gaza den siste uka. Hamas har sagt at etter måneder med harde kamper er de usikre på hvem som er i live og hvem som er døde.

Israel og Hamas er også under økende press både fra avtroppende president Biden og Donald Trump om å inngå en avtale før maktskiftet i Washington 20. januar.

Minst 28 palestinere er drept i israelske angrep på Gazastripen i løpet av det siste døgnet, opplyser helsedepartementet i Gaza.

I alt har 46.656 drepte palestinere blitt registrert og identifisert av palestinske helsemyndigheter siden 7. oktober 2023. Minst 109.660 palestinere er såret, ifølge søndagens oppdatering.