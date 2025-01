Biden kritiserte det han omtaler som maktansamling hos en liten gruppe svært rike mennesker.

– I dag tar et oligarki form i USA med ekstrem rikdom, makt og innflytelse. Det truer virkelig vårt demokrati, våre grunnleggende rettigheter og frihet, og alles rettmessige sjanse til ta seg opp og fram, sa Biden i sin tale.

Kritikk mot teknologimilliardærene

Videre kritiserte han sosiale medier for å stanse med faktasjekk, som ifølge ham tilrettelegger for maktmisbruk.

– Amerikanere blir begravet under et skred av feilinformasjon og desinformasjon, noe som muliggjør maktmisbruk, sa Biden. Han la til at «den frie pressen smuldrer opp».

Biden refererte til tidligere president Dwight Eisenhowers advarsel om det militærindustrielle komplekset da han selv tok farvel med nasjonen i 1961.

– Jeg er like bekymret for den potensielle framveksten av et teknologisk-industrielt kompleks som kan utgjøre reelle farer mot landet vårt, sa Biden.

Zuckerberg og Bezos til Mar-a-Lago

Advarselen kommer etter at flere teknologitopper, noen av dem blant verdens rikeste mennesker, har støttet opp om påtroppende president Donald Trump, særlig etter valgseieren i november.

Mest sentral er Tesla-eier Elon Musk, som brukte mer enn 100 millioner dollar på å hjelpe Trump med å bli valgt, men også Meta-sjef Mark Zuckerberg og Amazon-sjef Jeff Bezos har gitt penger til Trumps innsettelsesseremoni og dratt til boligen hans i Florida for private møter med ham.

Biden tok i talen også til orde for å endre grunnloven og fjerne immuniteten for sittende presidenter, etter at høyesterett i en kjennelse i fjor slo fast at Trump hadde utbredt immunitet mot straffeforfølgelse for forsøkene på å gjøre om på valgresultatet i 2020.