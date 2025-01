I januar 2024 vant en anonym kvinne utrolige 1,36 milliarder kroner i lottospillet Eurojackpot.

Utbetalingen markerte – med solid margin – ny rekord for premieutbetalinger i Norsk Tipping. Den forrige rekorden var på drøyt 485 millioner kroner.

Vinneren er en godt voksen dame som bor i en liten by på Østlandet. Identiteten hennes er fortsatt skjult, enda hun gikk rett inn på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

I et intervju på Norsk Tippings nettsider forteller lotto-milliardæren hvordan året har vært.

– Jeg hadde ingen av mine nærmeste i nærheten, så det ble ganske ensomt der og da. Opplevelsen var helt utrolig, forteller hun om øyeblikket da hun vant.

Ikke lenger milliardær

«Vi kan avsløre at kvinnen ikke lenger er milliardær. En markant del av summen er enten fordelt, gitt bort eller investert», skriver Norsk Tipping.

Uttalelsen innebærer at over 360 millioner kroner er brukt opp eller gitt bort.

Storvinneren bekrefter at millionsummer har tilfalt organisasjoner og mennesker som trenger det.

Hun forteller om organisasjoner som har nytt godt av store pengebeløp, men også om flere enkeltpersoner som har fått endret livene sine til det bedre.

– Det er personer som har slitt med forskjellige ting, sier vinneren.

Hennes egen familie skal ha fått sin solide del av kaka, og i likhet med vinneren har den fått en økonomisk trygghet få kan drømme om.

Betalte garasjeanlegg

Hun bor likevel fortsatt i samme bolig som hun gjorde før premien. Noen umiddelbare flytteplaner har hun ikke.

Beboerne i storvinnerens borettslag håper nok at hun ikke endrer adresse med det første. De har nemlig fått kjenne på gavmildheten hennes.

– Det var snakk om å bygge nytt garasjeanlegg for beboerne. De var kommet et stykke på vei i planleggingen, men det viste seg at det ville bli dyrt. Såpass dyrt at felleskostnadene ville stige merkbart, sier hun.

På et møte i sameiet fortalte vinneren at hun kunne betale anlegget. Summen var over 10 millioner kroner.

– Det ble helt stille i forsamlingen. Helt blikkstille i ti minutter. Det var veldig rart. Etter hvert uttrykte folk glede og takknemlighet. Veldig moro, sier hun til Norsk Tipping.