USAs høyesterett godkjenner Tiktok-forbudet

Det melder flere medier, blant dem BBC og NBC News. Tidsfristen for eierselskapet Bytedance til å selge, går ut søndag.

Begrunnelsen for loven som Kongressen godkjente i fjor, er at Kina kan benytte Tiktok som et redskap for å spionere. Det var Tiktok selv som forsøkte å stanse loven ved å gå til høyesterett.

Avtroppende president Joe Biden har undertegnet loven, men kilder i Bidens regjering har antydet at han kan la det bli opp til etterfølgeren Donald Trump å avgjøre Tiktoks videre skjebne.

Trump har signalisert vilje til å redde den populære appen. Tiktoks toppsjef, kinesiske Shou Zi Chew, er invitert til Trumps presidentinnsettelse mandag, ifølge NBC News.