Tiktok er stengt i USA

Amerikanske brukere som forsøker å gå inn i appen, møtes av en melding som forklarer at en lov nylig har blitt innført som stanser tilgangen til Tiktok i USA.

– En lov som forbyr Tiktok har trådt i kraft i USA. Dessverre betyr det at du ikke kan bruke Tiktok for øyeblikket, heter det i meldingen.

Den amerikanske kongressen har vedtatt en lov som pålegger Tiktoks kinesiske morselskap Bytedance å selge appen senest søndag, hvis den ikke skal bli forbudt i USA. Begrunnelsen for loven er at Kina kan benytte Tiktok som et redskap for å spionere.

Påtroppende president Donald Trump sier imidlertid at han «trolig» forlenger fristen med 90 dager.

– Jeg tror at det absolutt vil være en løsning vi vil se på. Forlengelsen på 90 dager vil høyst sannsynlig bli gjennomført, fordi det er passende. Du vet, det er passende. Vi må se grundig på det, sier Trump til nyhetskanalen NBC.