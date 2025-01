Trump med skarp kritikk mot Putin

– Han bør inngå en avtale. Jeg mener at han ødelegger Russland ved ikke å inngå en avtale. Jeg tror Russland kommer til å få store problemer, sa Trump da han møtte journalister på sitt kontor i Det hvite hus mandag.

Han sa også at han er i gang med å forberede et møte med den russiske presidenten.

Samtidig viste han til at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har fortalt ham at han ønsker en fredsavtale.

– De fleste trodde krigen kom til å være over på omtrent en uke, og nå har den vart i tre år, ikke sant, sa Trump.

I sin forrige presidentperiode uttrykte Trump flere ganger beundring for Putin, og det vakte bestyrtelse i USA da Trump ga uttrykk for at han stolte mer på Putins utsagn enn USAs egen etterretning.