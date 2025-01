Putin om Trump: Intelligent og pragmatisk

President Putin kom med uttalelsen til en russisk TV-reporter fredag.

Putin sier han dessuten er rede til å diskutere energipriser med sin amerikanske kollega og at lavere oljepriser vil være bra for både USA og Russland.

Putin sier at hans forhold til Trump er basert på tillit, i motsetning til hans forhold til de fleste andre vestlige ledere.

Ifølge Reuters sier han også at krigen i Ukraina kunne vært unngått hvis «ikke Trump var blitt fratatt valgseieren».

Trump har selv aldri erkjent at han tapte valget for Joe Biden i 2020, og han har ofte hevdet at Ukraina-krigen ikke hadde skjedd hvis han var president.

Krigen i Ukraina startet da Russland angrep landet i februar 2022, i strid med folkeretten.