Høyere utbytte enn ventet

MPC Container Ships har tirsdag morgen lagt frem sin rapport for første kvartal. Der går det frem at rederiet har besluttet å utbetale et utbytte på 0,13 dollar pr. aksje.

Det er ifølge TDN Direkt høyere enn analytikernes forventninger om et utbytte på 0,11 dollar.

Selskapet hadde i perioden driftsinntekter på 147,5 millioner dollar. Det er svakere enn inntektene 180,1 millioner i samme periode i fjor, men høyere enn forventningene på 133 millioner dollar.

EBITDA utgjorde 96 millioner dollar, mot 141 millioner i første kvartal 2023 og ventet 87 millioner.

– MPCC leverte robuste operasjonelle og økonomiske resultater i første kvartal. Inntektene våre ble styrket av høy utnyttelse, drevet av omlegging av flere tørrdokker til siste halvår, sier finansdirektør og Co-CEO Moritz Fuhrmann i en kommentar.

Øker guidingen

MPCC oppjusterer nå sin inntektsguiding for 2024 fra 435-470 millioner dollar til 475-490 millioner. EBITDA-guidingen løftes samtidig fra 240-280 millioner dollar til 280-305 millioner.

Selskapet melder også i rapporten om en ordrereserve på 0,9 milliarder dollar. Kontraktsdekningen for tilgjengelige dager i 2024 var ved inngangen til andre kvartal på 84 prosent, mens den for neste år nå var på 47 prosent.

– Shippingindustrien fortsetter å stå overfor geopolitiske hendelser, særlig den pågående krisen i Rødehavet og angrep fra Houthi-bevegelsen. Disse hendelsene har ført til at rederier må omdirigere skip rundt Kapp det gode håp, noe som forstyrrer tilbuds- og etterspørselsdynamikken og resulterer i en signifikant økning i frakt- og charterratene, sier Fuhrmann, og påpeker at selv om markedet de siste månedene har styrket seg betraktelig, er det fortsatt preget av mye usikkerhet.