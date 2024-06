Opptur for Apple og Norwegian Cruise Line

Tirsdag skortet det på viktige makronyheter eller kvartalsrapporter. Det ble imidlertid kjent at iPhone-salget i Kina var 52 prosent høyere i forrige måned enn i april 2023. Rekylen skyldtes delvis at Apple kuttet prisene, i et forsøk på å ta tilbake markedsandeler fra Huawei. Apple-kursen var ved firetiden opp med rundt 1 prosent.

Norwegian Cruise Line gjorde det langt bedre, med en opptur på mer enn 4 prosent. Mizuho oppgraderte aksjen fra «nøytral» til «kjøp», samtidig som kursmålet ble hevet fra 21 til 24 dollar. Meglerhuset viste til lav tilbudsvekst i cruisesegmentet og Norwegians grep for å senke utgiftene.

I Tyskland steg grossistprisene med 0,4 prosent fra mars til april, etter å ha økt med 0,2 prosent i den foregående måneden. På forhånd var et fall til 0,1 prosent ventet. Vi må tilbake til september 2022 for å finne en høyere månedlig prisvekst. Statistikken bidro til at Dax-indeksen falt med 0,6 prosent.

Overraskende hardnakket inflasjon har i de seneste månedene gjort renteforventningene i eurosonen betydelig mer nøkterne. Rundt årsskiftet priset derivatmarkedet inn nesten syv rentesenkinger i 2024, men dette har nå krympet til bare to kutt. At det første kommer allerede neste torsdag regnes som nær garantert, men den videre rentebanen er mer usikker. Den avhenger blant annet av geopolitiske forhold, effekten av tidligere rentehevinger og hva Fed vil foreta seg.

For øvrig snakkes det stadig mer om hvordan raskt voksende bruk av kunstig intelligens og datasentre vil påvirke strømforbruket. Goldman Sachs anslår nå at økningen i Europa blir på rundt 220 terrawattimer, tilsvarende dagens forbruk i Holland, Portugal og Hellas kombinert. Utviklingen bør i sin tur gagne europeiske strømprodusenter, som italienske Enel, tyske E.on og spanske Iberdrola. Deres aksjekurser har i det seneste året steget med relativt beskjedne 6-12 prosent, men i tillegg kommer utbytter på 4-5 prosent.