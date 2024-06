Får bank av konkurrentene på børsen

I et tankmarked med til dels store svingninger i inntjeningen har tankrederiene levert knallsterke kvartalsresultater på rekke og rad de seneste par årene. Suezmax-rederiet Nordic American Tankers (NAT) er blant rederiene som har tjent solid med penger, selv om rederiet var nede i en liten bølgedal i tredje kvartal i fjor. Den gang endte resultatet på beskjedne 7,5 millioner dollar. Første kvartal i 2023 var knallsterkt med et resultat på bunnlinjen på hele 46,9 millioner dollar. I år endte førstekvartalsresultatet på 15,1 millioner dollar.

I perioden januar–mars endte den gjennomsnittlige timecharterinntjeningen pr. skip pr. dag for flåten som opererer i spotmarkedet på 34.320 dollar. Når skip på faste kontrakter inkluderes var dagraten 33.570 dollar. Driftskostnadene begrenser seg til cirka 9.000 dollar dagen for hvert av skipene.

Etter første kvartal betaler selskapet et utbytte på 0,12 dollar pr. aksje, som var identisk med utbyttet i fjerde kvartal i fjor. De foregående kvartalene fikk aksjonærene utbetalt henholdsvis 8, 13 og 15 cent i utbytte.

Tung børsstart i 2024

Nordic American Tankers-aksjen har steget med over 200 prosent på New York-børsen i løpet av de seneste to årene. I 2024 har imidlertid kursutviklingen vært oppsiktsvekkende svak. Aksjen er omtrent på samme nivå i dag som den lå på ved årsskiftet, mens tankrederier som Frontline og Okeanis har steget med henholdsvis 53,5 og 43 prosent i løpet av den samme perioden.

– NAT har ingen konkurrenter fordi ingen har vår strategi. Flere har prøvd å kopiere vår modell uten hell. Det sies at «copying is the best form of flattery», sier Herbjørn Hansson.

Suezmax-rederiet har levert utbytte til aksjonærene i 107 kvartaler på rad. Forventninger om reduserte utbytteutbetalinger er sannsynligvis likevel en av hovedårsakene til den svake kursutviklingen på New York-børsen så langt i år. Clarksons-analytiker Frode Mørkedal skrev i en NAT-analyse i mars at selskapet har et lån i Beal Bank i Dallas på 84,6 millioner dollar, som forfaller i februar 2025 etter at denne lånefasiliteten ble forlenget med 12 måneder i fjor. Mørkedal forventer at lånet vil bli nedbetalt med kontantstrøm fra driften hvilket naturlig nok vil påvirke utbyttekapasiteten.