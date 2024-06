Milliardkontraktene renner inn for DOF

DOF har signert en ny intensjonsavtale for en ny milliardkontrakt med et ikke navngitt energiselskap. Kontrakten strekker seg over to år, med opsjoner på ytterligere et år.

Kontrakten omfatter fartøyet «Skandi Seven», med oppstart i fjerde kvartal 2024. Dette vil være en direkte forlengelse av den nåværende kontrakten.

Kontrakten omtales av selskapet som «very large», hvilket innebærer en verdi på mellom 100 og 200 millioner dollar - tilsvarende mellom 1,1 og 2,1 milliarder kroner.

Denne verdien omfatter kun selve kontrakten, ekskludert opsjonsperioden og tilleggstjenester.

– Vi er svært fornøyde med nok en utmerkelse fra et veldig viktig energiselskap. Med Skandi Seven nådde vi nylig en ny milepæl. Jeg er entusiastisk over denne utmerkelsen, som vil utnytte vår erfaring i å utføre avanserte undervannsoperasjoner, sier konsernsjef Mons s. Aase i DOF.

Selskapet meldte tidligere mandag morgen om to nye kontrakter i Brasil. Da var det snakk om kontrakter for rørleggingsskippet (PLSV) Skandi Niterói, og ankerhåndteringsfartøyet (AHTS) Skandi Botagofo.

Aksjen er opp 4,2 prosent på Oslo børs mandag ettermiddag.