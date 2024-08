Tjener på uro i Midtøsten: Shippinggigant hever guidingen

Den danske shippinggiganten A.P. Møller-Mærsk oppdaterte torsdag markedet om nøkkeltallene for andre kvartal.

For andre kvartal forventer Mærsk at inntektene vil komme på 12,8 milliarder dollar i andre kvartal. Samtidig forventes det at EBITDA vil bli 2,1 milliarder, og EBIT 756 millioner.

Revisors godkjennelse gjenstår fortsatt for tallene. De offisielle tallene slippes 7. august.

På grunn av situasjonen i Rødehavet – som Mærsk venter i hvert fall vil vare til slutten av 2024 – kombinert med en fortsatt sterk etterspørsel i kontainermarkedet, hever selskapet guidingen for hele 2024.



Nå tror selskapet at EBITDA for 2024 vil ende et sted mellom 9 til 11 milliarder dollar, mot tidligere anslått 7 til 9 milliarder. EBIT-en spås nå å lande mellom 3 til 5 milliarder, mot tidligere 1 til 3 milliarder.

Estimatet på den frie kontantstrømmen dobles fra 1 til 2 milliarder.

Utsiktene for volumveksten i det globale kontainermarkedet for hele 2024 oppjusteres til mellom 4 til 6 prosent, fra tidligere å ligge i det øvre sjiktet i intervallet 2,5 til 4,5 prosent volumvekst.

Etter oppdateringen har de tre meglerhusene Jyske Bank, Bernstein og AlphaValue oppdatert kursmålene sine til henholdsvis 12.031, 9.400 og 12.596 danske kroner.

Etter at oppdateringen ble sluppet klokken 13.36, steg først Mærsk-aksjen, før den i etterkant har falt til negativt territorium. Klokken 14.30 var aksjen ned 1,2 prosent til 11.070 danske kroner.