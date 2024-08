Flex LNG fikk et resultat på 21,9 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 33,2 millioner i samme periode i fjor. Justert endte resultatet på 30,4 millioner dollar, mot 37,9 millioner i andre kvartal 2023.

Snittinntjeningen for hele flåten endte på 72.385 dollar pr. dag, sammenlignet med 76.539 dollar pr. dag i første kvartal.

– Flex LNG kom inn som guidet med inntekter på 84,7 millioner dollar, i tråd med vår veiledning om «85 millioner dollar», sier Flex-sjef Øystein M. Kalleklev.

– Andre kvartal er generelt det svakeste kvartalet i året, og dette var også tilfellet i år med spotinntekter som bunnet ut i løpet av første halvdel av kvartalet, i tråd med det normale sesongmønsteret, sier han.

Kalleklev trekker frem at sesongmessige lave spotrater påvirket kvartalsresultatet for Flex Artemis, samt Flex Constellation, som handlet spot i en kort periode i april og mai før oppstart av en fast 10-måneders kontrakt.

I tillegg fullførte selskapet i kvartalet to femårige klassing av søsterskipene Flex Constellation og Flex Courageous, i henhold til plan og budsjett, og begge skipene var tilbake i drift i løpet av kvartalet.

– Vi forventer at inntektene vil øke i andre halvår grunnet ny kontrakt for Flex Constellation, høyere inntjening for skipet i spotmarkedet som følge av økte rater, samt at vi ikke har planlagt mer off-hire i år. I tredje kvartal forventer vi derfor at inntektene vil øke til rundt 90 millioner dollar, sier Flex-sjefen.

Også dette kvartalet er utbyttet til Flex LNG på 0,75 dollar pr. aksje.