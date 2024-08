Salgsgevinst dro resultatet i været

2020 Bulkers fikk et nettoresultat på 31,1 millioner dollar i andre kvartal. Av dette var 20,4 millioner dollar gevinst ved salget av et av skipene, newcastlemax-carrieren «Bulk Seol». I første kvartal endte resultatet på 28,5 millioner dollar og også da var det en salgsgevinst som sto for brorparten av overskuddet. Den gang var det newcastlemax-carrieren «Bulk Shanghai» som ble solgt med en gevinst på 20,5 millioner dollar.

Ratene i været

Den gjennomsnittlige timecharterinntjeningen pr. skip endte på 34.300 dollar pr. dag i andre kvartal, sammenlignet med rundt 30.000 dollar pr. dag i første kvartal. 2020 Bulkers har samtlige skip i flåten eksponert mot spotmarkedet og i juli gikk inntjeningen ytterligere i været med en snittrate på pene 37.600 dollar dagen.

Nødvendighetsratene for å drive de seks gjenværende skipene i kontantmessig balanse ligger på rett i underkant av 12.000 dollar dagen.

Utbyttemaskin

2020 Bulkers har betalt ut svært solide utbytter til aksjonærene de seneste årene og i perioden april til juni ble det utbetalt et utbytte på 0,52 dollar pr. aksje. Inkluderer man utbytte for august har utbyttene så langt i år kommet opp i 2,95 dollar pr. aksje.

2020 Bulkers (Mill. USD) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 38,9 17,1 Driftsresultat 32,1 8,1 Resultat før skatt 31,2 5,5 Resultat etter skatt 31,1 4,8

