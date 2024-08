Resultatnedtur for BW LPG

Saken oppdateres

I andre kvartal endte overskuddet på 85 millioner dollar, sammenlignet med 149,8 millioner dollar i første kvartal og 161,8 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor, som var det beste kvartalsresultatet i rederiets historie.

Snittraten for VLGC-ene endte på 49.660 dollar dagen, mens snittratene i første endte på 61.500 dollar dagen. Rekorden fra fjerde kvartal i fjor lå på 75.000 dollar dagen. LPG-rederiet har sluttet 86 prosent av tilgjengelige flåtedager i tredje kvartal til en gjennomsnittsrate på rundt 43.000 dollar dagen.

BW LPG deler ut 76,4 millioner dollar til aksjonærene i første kvartal. I første kvartal lå utbyttet på 131,7 millioner dollar. Utbytter for hele fjoråret endte på hele 455 millioner dollar.

Svingninger på børsen

BW LPG gikk som en kule på børsen i fjor i et til tider brennhett LPG-marked. Så langt i år har utviklingen vært mer blandet og tidligere i sommer var ratene nede under 30.000 dollar dagen. De seneste ukene har imidlertid markedet strammet seg til igjen og spotratene er nå oppe på nivåer mellom 45.000 og 50.000 dollar dagen.

På børsen har svingningene i aksjekursen også vært relativt store. Etter en litt tung start på året fikk BW LPG som en kule fra mars og frem til den toppet ut på 220 kroner i juni. Siden har pilene i stor grad pekt nedover og kursen er nå nede i rundt 162 kroner.

Gigantkjøp

Den 15. august ble det kjent at BW LPG og Andreas Sohmen-Pao kjøper 12 skip fra Avance Gas hvor John Fredriksen er desidert største eier med 76,7 prosent av aksjene. Kjøpesummen var på 1050 millioner dollar. Transaksjonen finansieres gjennom utstedelse av 19,3 millioner nye BW LPG-aksjer til Avance Gas, et kontantvederlag på 585,4 millioner dollar og overføring av gjenværende gjeld på 132 millioner dollar knyttet til to salgs- og tilbakeleasingsfartøy.