Beste halvår noensinne for Klaveness

Klaveness Combination Carriers (KCC) satt igjen med et resultat på bunnlinjen på meget sterke 25,1 millioner dollar i første kvartal sammenlignet med 16,4 millioner dollar i samme periode i fjor. Til tross for den kraftige resultatforbedringen fra andre kvartal i fjor nådde KCC likevel ikke helt opp rekordresultatet på 28,2 millioner dollar fra første kvartal i fjor og heller ikke helt opp til årets første kvartalsresultat, som endte på 26 millioner dollar.

Halvårsresultatet på 51,1 millioner dollar er imidlertid det beste halvårsresultatet i rederiets historie.

– Med robuste markedsforhold og eksepsjonelle t/c-inntekter fra cabu-skipene leverte KCC sterke resultater i andre kvartal 2024, som kulminerte i de beste halvårsresultatene i vår historie, sier adm. direktør Engebret Dahm i KCC.

Forskjellen i inntjening mellom cabu- og cleanbuskipene i andre kvartal er ifølge Dahm delvis på grunn av forskjellig utvikling i spotmarkedet for MR-tankskip og de større LR1-tankskipene.

– MR spot-inntjeningen, som bestemmer fraktratene for cabu-kontraktene med flytende rater, holdt seg sterkt gjennom hele kvartalet. Spot inntjeningen i LR1 markedet, som cleanbu-flåten er en del av, hadde en svakere utvikling og endte lavere enn i første kvartal. I tillegg fikk cabu-ene positiv effekt av en svært god og effektiv operasjon i kvartalet.

RATEFALL: KCC venter svakere inntjening i tredje kvartal enn i andre kvartal. Foto: Klaveness

Svakere resultater i 3. kvartal

Snittinntjeningen for rederiets 8 cabu- og 8 cleanbu-skip endte på 38.376 dollar pr. dag i andre kvartal, sammenlignet med 40.514 dollar dagen i første kvartal. KCC guider nå en inntjening på mellom 28.000 og 29.000 dollar for cabu-skipene for tredje kvartal, mens inntjeningsguidingen for cleanbu-skipene ligger på mellom 33.500 og 35.500 dollar dagen.

– Andre halvår vil trolig ende noe lavere enn første halvår i hovedsak på grunn av vesentlig svakere spotmarked for både MR og LR1 tankskip i tredje kvartal enn i første halvår. Som en konsekvens er guiding for rater i tredje kvartal lavere enn første halvårs inntjening, sier Engebret Dahm.



Han påpeker at ratene for hele KCC-flåten forventes å ende vesentlig høyere i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal både på grunn av høyere kontraktsdekning og et forventet sterkere produkttankmarked mot slutten av året.

Pumper ut utbytte

KCC betaler ut 18,1 millioner dollar i utbytte til aksjonærene i andre kvartal, tilsvarende 0,30 dollar pr. aksje. I løpet av de seneste fire kvartalene har KCC betalt ut 75,6 millioner dollar i utbytte. Siden børsnoteringen tilbake i 2019 har de totale utbytteutbetalingene kommet opp i 185,4 millioner dollar.

– KCC betaler ut 30 cent dividende pr. aksje for 2. kvartal som gir en 13 prosent løpende avkastning basert på torsdagens aksjekurs. Dividendestrategien ligger fast som er å betale ut minimum 80 prosent av justert fri kontantstrøm, men faktisk dividendebetaling i 3. kvartal og utover vil avhenge av resultatene og kontantstrømmen, sier Dahm.