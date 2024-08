I slutten av forrige uke presenterte Belships sine kvartalstall. Tørrlastrederiet fikk et resultat på 18,1 millioner dollar før skatt i andre kvartal, marginalt bedre enn i samme tremånedersperiode i fjor, da rederiet tjente 17,6 millioner dollar. Resultatet ble opprettholdt til tross for et betydelig inntektsfall.

God inntjening

«Markedet vårt er rimelig bra, og inntjeningen er god, så dette kvartalet er vi fornøyde med», sa Belships adm. direktør, Lars Christian Skarsgård, til Finansavisen da kvartalstallene ble offentliggjort.

Belships' flåte er i kraftig vekst med 12 nybygg i bestilling.

Clarksons-analytiker Frode Mørkedal er godt fornøyd med nyhetene fra Belships, og gjentar sin kjøpsanbefaling og kursmål på 30 kroner.

Stabile avkastninger

I en ny analyse understreker Mørkedal at Belships fortsetter å levere stabil avkastning. Selskapet oppnådde daglige TCE-rater på 16.980 dollar i kvartalet og betaler et utbytte på 0,55 kroner pr. aksje. I første kvartal var utbyttet på 0,60 kroner pr. aksje.

Analysefakta Aksje: Belships

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 30 (30)

«Nybyggprogrammet gir oppsidepotensial, mens nåværende kontant break-even på 10.900 dollar pr. dag gir en viss motstandskraft i tilfelle et svakere marked. Selv om et svakere marked kan føre til en nedgang i aktivaverdiene, er en nedgang på 16 prosent allerede reflektert i aksjekursen, noe som indikerer moderate forventninger», skriver Clarksons sin analyse.

50 prosent oppside

Mørkedal minner om at Belships handles til en betydelig rabatt i forhold til underliggende verdier, på lik linje med flere andre tørrbulkaksjer. For at kursmålet på 30 kroner skal innfris, må aksjen stige 50 prosent fra dagens nivå. I løpet av det siste året har aksjen vært nede i 15,60 kroner og oppe i 25,95 kroner.

«Samlet sett representerer Belships en investeringsmulighet, med både oppsidepotensial og en verdivurdering som tar hensyn til markedsrisiko», skriver Clarksons.