Både India og Vest Afrika er inne i regnsesongen, som avsluttes i løpet av september

– Etter at regnsesongen er over forventer vi økte bauksittvolumer fra Guinea og kullvolumer inn til India. Hovedrisikoen knyttes til redusert stålproduksjonen og økte jernmalmlagre i Kina, men det fysiske markedet gir ikke tegn til nedbremsing, snarere tvert imot, sier Golden Ocean-sjefen.

Pumper ut utbytte

Golden Ocean fortsetter å pumpe ut utbytte til selskapets aksjonærer. I andre kvartal betaler rederiet ut 0,30 dollar pr. aksje.

– Vi har siden 2021 betalt ut 1,1 milliarder dollar i utbytte, tilsvarende over 90 prosent av vår inntjening. Med moderat gjeld og ingen ingen ufinansierte investeringsbehov, kommer vi til å fortsette å prioritere utbytte.

Volatilt på børsen

Golden Ocean steg med voldsomme 72 prosent fra årsskiftet og frem til 21.mai. I sommer har det imidlertid gått i utforbakke på børsen for Golden Ocean, og aksjen er ned i overkant av 20 prosent siden toppnoteringen på 167 kroner.

– Siden mai har markedet vært preget av støy fra makronyheter generelt og spesielt fra Kina, hvor frykt av resesjon og manglende etterspørsel har preget nyhetsbildet. Det generelle kapitalmarkedet har blitt mer nervøst og sykliske aksjer spesielt er blitt straffet, sier Peder Simonsen.



DNB-analytiker Jørgen Lian mener det er store muligheter for at Golden Ocean-aksjen kan komme til å falle ytterligere.

– Voksende uro rundt etterspørselsutsikter knyttet hovedsakelig til Kina har tynget aksjen, men fraktmarkedet har foreløpig holdt seg relativt bra etter en forrykende start på året. Andre kvartal var et solid kvartal og de leverer et utbytte som gir 10 prosent direkteavkastning. Det er ikke veldig betryggende i en situasjon hvor etterspørselen er høyst usikker. Med bakgrunn i det ser vi risiko for fortsatt press på aksjen fremover og har en salgsanbefaling på aksjen, sier han.

SER BILLIG UT: Carnegie-analytiker Kyrre Flesjå mener at Golden Ocean ser billig ut etter kursfallet i sommer. Foto: Carnegie

Ser billig ut

Kyrre H. Flesjå mener derimot at aksjen nå ser billig ut.

– Aksjen har vært relativt svak over sommeren med usikker makro, spesielt rundt Kina, som åpenbart er det viktigste markedet for tørrbulk. Samtidig ser vi et sterkt underliggende marked, med vedvarende solide kinesiske importvolumer, solide capesizerater i både spotmarkedet og papirmarkedet.

Han påpeker at forwardkurven impliserer rundt 15 prosent høyere capesizerater ut året og han er optimistisk inn i det som normalt er høysesong i capesizesegmentet.

– Vi anerkjenner at tørrbulk har høy eksponering mot Kina og er sensitive til tilstanden i økonomien der borte, men mener aksjen rett og slett er for billig priset i det som fortsatt er et sterkt marked, med 15 prosent rabatt til underliggende verdier og 15 prosent utbytteyield på våre 2025-estimater. Vi har en kjøpsanbefaling og kursmål på 183 kroner, sier Carnegie-analytikeren