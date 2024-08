Nordic American Tankers (NAT) har surfet på tankbølgen i snart tre år nå. Etter et nitrist 2021, med snittrater i suezmax-markedet på under 4.000 dollar dagen, har det vært «eventyrinntjening» både i 2022, 2023 og så langt i 2024. I 2022 og 2023 lå snittinntjeningen på rett i overkant av 48.000 dollar dagen, mens den i de to første kvartalene av 2024 ligger på drøye 45.000 dollar dagen.

Nordic American Tankers har i likhet med andre tankrederier tjent solid med penger de seneste årene, selv om suezmax-rederiet var nede i en liten bølgedal i tredje kvartal i fjor. Spesielt imponerende var heller ikke resultatet i første kvartal i år, som endte på relativt beskjedne 15,1 millioner dollar.

I andre kvartal i år peker imidlertid pilene oppover igjen for rederiet. NAT satt igjen med et overskudd på bunnlinjen på 21,6 millioner dollar. I perioden fra april-juni endte den gjennomsnittlige timecharterinntjeningen på 36.600 dollar dagen pr. skip, sammenlignet med 33.570 dollar pr. dag i første kvartal. NAT har driftskostnader på skipene på rundt 9.000 dollar dagen.

Børsnedtur

NAT-aksjen steg jevnt og trutt på New York-børsen fra februar 2022 og frem til slutten av oktober i fjor. Aksjen var oppe i overkant av 220 prosent i løpet av denne perioden. Så langt i 2024 har imidlertid kursutviklingen vært oppsiktsvekkende svak, sammenlignet med flere av rederiets konkurrenter. Siden toppnoteringen på 4,75 dollar den 27. oktober i fjor har den falt med nærmere 25 prosent.

Suezmax-rederiet betaler ut et utbytte på 0,12 dollar pr. aksje i andre kvartal, som er identisk med utbytteutbetalingen i første kvartal. NAT har dermed klart det kunststykket å levere utbytte til aksjonærene i 108 kvartaler på rad. Rederiet har betalt ut i overkant av 50 dollar pr. aksje i utbytte siden børsnoteringen i New York i september 1995.