Kraftig økning for containerrederiene

Den globale containerfrakten så en stor oppgang i inntjeningen i andre kvartal, til mer enn 10 millarder dollar, ifølge Bloomberg.

Oppgangen tilskrives rekordhøye fraktvolumer, og økende fraktrater som følge av situasjonen i Rødehavet.

Det samlede nettoresultatet til verdens største containerfraktrederier, inkludert danske A.P. Møller-Mærsk og kinesiske Cosco Shipping Holding, doblet seg fra første til andre kvartal i år og toppet tilsvarende tall for samme kvartal i fjor på 8,88 milliarder dollar, ifølge en rapport fra John McCown.

Han taler for at forholdene nå ligger til rette for at man kan se nok en økning i inneværende kvartal, gitt hvor sterkt markedet er.

Containerfraktrederiene så en voldsom økning på børs under pandemien, før markedet surnet på slutten av fjoråret.

Bloomberg skriver at rederiene igjen tjener på bedre forhold mellom tilbud og etterspørsel i markedet.

Kapasiteten har blitt strammere ettersom angrep fra Houthi-militsen på skipstrafikken i Rødehavet har gjort at flere skip ikke reiser gjennom Suezkanalen, men må heller ta den lengre ruten rundt Afrika.

Til tross for dette nådde globale volumer ny all-time high forrige kvartal, tilsvarende 46,4 millioner 20-fots containere.

Etterspørselen har vært spesielt sterk i USA, hvor importørene bygger opp varelagrene, blant annet som følge av bekymringer for mer toll på kinesiske varer.