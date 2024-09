Clarksons: KJØP COOL COMPANY - Leverer i et utfordrende marked

Torsdag i forrige uke presenterte Cool Company tall som viste at selskapet fikk et driftsresultat på 41,4 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 45,5 millioner dollar i samme periode i fjor. Driftsinntektene falt fra 90,3 til 83,4 millioner dollar.

Analysefakta Aksje: Cool Company

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 150 (150)

Clarksons-analytiker Frode Mørkedal skriver i en oppdatering at Cool Company har 80 prosent kontraktsdekning for 2025, noe som gir inntjeningssikkerhet i et forventet svakere marked, før han forventer en økning i den flytende gasskapasiteten i 2026. Mørkedal estimerer at aksjen handles til 7,1 ganger EV/EBITDA og 6,1 ganger P/E basert på 2025-inntjeningen.

Analytikeren understreker at LNG-markedet har vært svakt over sommeren, og selv om det ventes en sesongmessig forbedring, kan ytterligere leveranser mot slutten av 2024 presse ratene. Mørkedal fremhever også at et roligere marked i 2025 kan føre til skraping av eldre tonnasje.

Clarksons gjentar sin kjøpsanbefaling på Cool Company, og opererer med et kursmål på 150 kroner. Tirsdag omsettes aksjen for 125,10 kroner, opp 0,1 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.