– Det bør ikke komme som en overraskelse på noen at tankmarkedet er volatilt og preges av sesongmessige svingninger, sier Hunter-sjefen Erik A.S. Frydendal.

– Oljeetterspørselen er typisk lavere i sommermånedene enn om høsten og vinteren. Da blir også fraktbehovet lavere, noe som påvirker ratene negativt. Historisk sett bedrer markedet seg utover høsten på grunn av økt etterspørsel fra raffineriene som skal produsere fyringsolje, sier Frydendal til Finansavisen.

Med kontrakter om leie av to store råoljetankskip til 51.750 dollar pr. stykk og et fraktmarked som bare ga inntekter på 32.700 dollar ble det imidlertid tap for tredje måned på rad for børsnoterte Hunter Group i august.

Det ga et underskudd på nesten 1,2 millioner dollar. Tilsammen summerer tapene de tre siste månedene seg til vel 3,7 millioner dollar, tilsvarende 40 millioner kroner.

Vinteren best

– Vi skulle selvfølgelig ønske at ratene var på rekordnivåer også i sommersesongen, men det vi har sett i år er mer i tråd med det man har hatt av rater i sommermånedene historisk sett, og sånn sett ingen overraskelse.

– VLCC-flåten er den eldste på 30 år, ordreboken for de neste par årene er mer eller mindre ikke-eksisterende og geopolitiske spenninger gjør at fokuset på energisikkerhet ventes å tilta. Dette er alle faktorer som burde bidra til at ratene kan stige betraktelig fra dagens nivåer, sier Frydendal.

– I vår siste kvartalspresentasjon har vi en oversikt som viser sesongvariasjonene på ratene, og det ble også tydelig kommunisert i forbindelse med kapitalutvidelsen.

Kontraktene om innleie av skipene løper fast i tre år. Ifølge Hunter-sjefen måtte man betalt 54.000 dollar dagen hvis en tilsvarende avtale skulle inngås i dag.

Uendret syn

Ifølge Clarksons Securities er spotraten for en moderne VLCC-er nå 35.500 dollar dagen, mens snittinntjeningen hittil i år oppgis til 47.500 dollar dagen, 7.700 dollar mindre enn på samme tid i fjor-

«Tankratene svinger betydelig, og historisk når de et bunnpunkt rundt 10. august. Selskapet er kapitalisert for å tåle en lengre tørkeperiode, og dagens rater endrer ikke mitt syn på tankmarkedet de neste tre årene», sa Hunter Groups styreleder Morten Astrup til Finansavisen 8. august.

I andre kvartal fikk Hunter et nettoresultat på minus 364.000 dollar, mens halvårsresultatet var positivt med 5,4 millioner dollar som følge av av en urealisert gevinst på timecharter-kontrakter.



Tidlig tirsdag ettermiddag ble Hunter-aksjen handlet til 1,92 kroner, ned 10,3 prosent siden årsskiftet. Børsverdien av selskapet er nå 259 millioner kroner.

