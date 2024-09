Råvaregigant varsler grep i et svakt stortank-marked

En av verdens største råvarehus, Trafigura, vurderer å justere flåten sin ytterligere, ifølge et intervju med Bloomberg.

Noen av de store tankskipene (VLCC) til Trafigura har blitt modifisert for å kunne frakte raffinerte produkter i tillegg til råolje. Omstillingen, som begynte for noen måneder siden, kan trappes opp hvis de nåværende markedsforholdene vedvarer, heter det.

Markedsledere med stordriftsfordeler

Rundt 12 prosent av VLCC-skipene og 20 prosent av Suezmax-flåten til råvaregiganten er nå i stand til å frakte både råolje og raffinerte produkter. Andrea Olivi, global leder for våt frakt hos Trafigura, forventer at dette tallet potensielt kan øke gitt dagens markedsforhold.

Omstillingen er drevet av flere faktorer, forklarer Olivi. Lave fraktrater for råolje, svak oljeetterspørsel fra Kina, og produksjonskutt fra OPEC har ført til mindre behov for oljetransport. Samtidig har angrep fra Houthiene på skip i Rødehavet tvunget skip til å ta en lengre rute rundt Afrika for å nå Europa fra Asia, noe som har økt charterratene for mindre skip som frakter raffinerte produkter, het det fra Trafigura.

«VLCC-er har blitt markedsledere, de er ekstremt fleksible i å tilpasse seg,» sier Olivi. Han påpeker at VLCC-er, som er større andre mange skip og evner å seile lengre distanser, gir mulighet for større stordriftsfordeler i det nåværende markedet.